Пригожин назвал пиаром реакцию Стрелкова на предложение вступить в ЧВК «Вагнер»

Ранее Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР на фронт после его заявлений о личности предпринимателя и бойцах «оркестра». Так, бизнесмен попросил Стрелкова прибыть в ЛНР для соответствующего назначения. При этом он добавил, что пришло время «перейти от слов к делу».