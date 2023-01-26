Пригожин назвал пиаром реакцию Стрелкова на предложение вступить в ЧВК «Вагнер»

Демагогия бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) вокруг ЧВК «Вагнер» является не более чем пиаром и попыткой «срубить копеечку». Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание «Ридус» обратило внимание, что экс-глава ведомства республики выразил готовность рассмотреть вариант присоединения к «вагнеровцам», заняв руководящую должность штурмового подразделения. Однако Стрелков попросил Пригожина лично обсудить с ним этот вопрос.
«Безусловно, я мало верю в то, что Гиркин может оказаться эффективным и считаю, что вся его демагогия — это исключительно пиар и попытка срубить копеечку по-легкому. Но для того, чтобы либо охладить его пыл, либо убедиться в том, что чушь, которую он несет, на мой взгляд, имеет смысл, пускай приезжает. Сумеет воевать — хорошо. Убежит — будем считать дезертиром. Погибнет – похороним, как положено», — приводит комментарий бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР на фронт после его заявлений о личности предпринимателя и бойцах «оркестра». Так, бизнесмен попросил Стрелкова прибыть в ЛНР для соответствующего назначения. При этом он добавил, что пришло время «перейти от слов к делу».