США пытаются заставить Турцию прекратить обслуживать Boeing российских авиакомпаний

Вашингтон направил Анкаре официальное письмо с требованиям прекратить обслуживать самолеты Boeing российских авиакомпаний.
США пытаются заставить Турцию не пускать лайнеры американского производства, принадлежащие российским авиакомпаниям, на территорию своей страны. Американские чиновники добиваются, чтобы Анкара присоединилась к санкционной политике против РФ, передает газета The Wall Street Journal.
Турков предупредили, что они рискуют получить штраф или тюремный срок за дозаправку или обслуживание Boeing российских авиакомпаний. В Турции пока не отреагировали на это предупреждение.
Авторы материала уверены, что таким образом США испытывают Россию. Вашингтону необходимо понять, сможет ли Россия преодолеть международные ограничения и наладить экономическое партнерство с другими странами.