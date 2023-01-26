Силовики провели обыски в доме главы Таганрогского литейного завода

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме у директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько, который стал фигурантом дела о хищении средств на гособоронзаказе. Обвиняемый скрылся от уголовного преследования в Турцию, пишет РИА Новости.
Сотрудники спецслужб ранее раскрыли схему мошенничества гендиректора АО «Звезда-Стрела», начальника 222-го военного представительства Минобороны России и директора ООО «Таганрогский литейный завод» и ООО «ТПК «Горизонт». Оперативники установили, что злоумышленники вносили недостоверные сведения при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты. Себестоимость материалов в документах разнилась с реальными ценами. Разницу фигуранты забирали себе. Общий ущерб превысил 63 миллиона рублей.