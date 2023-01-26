Силовики провели обыски в доме главы Таганрогского литейного завода

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме у директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько, который стал фигурантом дела о хищении средств на гособоронзаказе. Обвиняемый скрылся от уголовного преследования в Турцию, пишет РИА Новости.