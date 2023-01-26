В России разработали универсальную ракету для запуска с боевых кораблей и БПЛА

Новая ракета предусматривает три варианта исполнения. Х-МД-Э1 оснащена с полуактивной лазерной головкой самонаведения, Х-МД-Э2 наводится на цель с помощью активной радиолокационной подсветки, Х-МД-Э3 использует пассивное радиолокационное наведение, объясняется в статье.