В России разработали универсальную ракету для запуска с боевых кораблей и БПЛА

Специалисты корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) разработали новую универсальную ракету для запуска с российских боевых кораблей и беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сказано в статье издания «Национальная оборона», которая посвящена 70-летию генерального директора КРТВ Бориса Обносова.
«Создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и надводных кораблей», — указано в публикации.
Новая ракета предусматривает три варианта исполнения. Х-МД-Э1 оснащена с полуактивной лазерной головкой самонаведения, Х-МД-Э2 наводится на цель с помощью активной радиолокационной подсветки, Х-МД-Э3 использует пассивное радиолокационное наведение, объясняется в статье.
Борис Обносов в свою очередь отметил повышение роли высокоточного ракетного оружия в современных локальных конфликтах.