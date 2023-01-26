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Правительство РФ выделит свыше 1 млрд рублей на выплаты безработным в новых регионах

Экономика
Правительство РФ выделит свыше 1 млрд рублей на выплаты безработным в новых регионах

Кабмин РФ в 2023 году выделит более 1 млрд рублей на выплату пособий по безработице гражданам новых территорий РФ. Об этом в четверг в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, необходимо сделать все необходимое, чтобы выплаты получили все нуждающиеся граждане новых регионов. Для этого будут выделяться дополнительные средства, подчеркнул Мишустин.

Он поручил заместителю председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову следить за внедрением системы соцзащиты на территориях ЛНД, ДНР, Запорожской и Херсонской областей по общероссийским стандартам.
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