Губернаторы 20 штатов подали в суд на администрацию Байдена

Вашингтон, 26 января. Группа из 20 штатов, возглавляемых губернаторами-республиканцами, подала в суд на администрацию Джо Байдена по вопросу контроля миграции. Одним из инициаторов иска выступил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.
Два десятка штатов и некоммерческая организация America First Legal заявили в иске, что министерство внутренней безопасности фактически создало новую визовую программу без одобрения Конгресса США, разрешив «360 000 иностранцам с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы въезжать в Соединенные Штаты на два года или дольше и иметь право на получение разрешения на работу».
Авторы иска утверждают, что министерство не имело полномочий санкционировать программу и проигнорировало обязательное требование Закона об административных процедурах.
Когда программа была первоначально анонсирована, президент Байден утверждал, что ее целью является ограничение числа нелегальных мигрантов, прибывающих на южную границу, поскольку переселенцам будет предложено получить предварительное разрешение на въезд, еще находясь в их родной стране.
«Мы ожидаем, что это решение существенно сократит число людей, пытающихся пересечь нашу юго-западную границу без прохождения судебного процесса», — заявлял глава Белого дома.
Последние годы США сталкиваются с рекордными темпами миграции из стран Южной и Центральной Америки, чему способствовали обещания администрации Байдена изменить правила миграции в Соединенные штаты. В сентябре 2021 года тысячи переселенцев из Гаити собрались на границе у города Дель-Рио, что привело к введению режима ЧС со стороны местных властей. С конца 2022 года мигранты активно скапливаются у американо-мексиканской границы, ожидая отмены «Статьи 42» — закона, позволяющего не пропускать в Штаты людей из эпидемиологически опасных регионов. Губернаторы южных штатов, столкнувшись с необходимостью самостоятельно разбираться с проблемами миллионов нелегалов, организовали отправку мигрантов в другие регионы.