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Британским водителям предложили грелки вместо обогрева руля и кресел

Общество
Британским водителям предложили грелки вместо обогрева руля и кресел

Автопроизводители в Британии начнут предлагать водителям грелки вместо отдельной функции обогрева сидений и руля.

Мера рассчитана на людей, которые не хотят оформлять подписку ради доступа к некоторым опциям машин и выступают против такого рода нововведений. В рамках акции автопроизводители намерены бесплатно раздавать грелки в дилерских центрах в Лондоне, Манчестере и Суонси.

Всего автопроизводители намерены выпустить 75 согревающих изделий для 25 салонов по всему Туманному Альбиону. Акция запланирована к проведению в период с 1 по 2 февраля.
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