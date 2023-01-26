Британским водителям предложили грелки вместо обогрева руля и кресел

Мера рассчитана на людей, которые не хотят оформлять подписку ради доступа к некоторым опциям машин и выступают против такого рода нововведений. В рамках акции автопроизводители намерены бесплатно раздавать грелки в дилерских центрах в Лондоне, Манчестере и Суонси.