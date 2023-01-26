Российские дилеры практически полностью распродали автомобили Lada Xray

Автомобилей модели Lada Xray в российских официальных дилерских центрах бренда практически нет в наличии, сообщила РИА Новости пресс-служба ассоциации «Российские автомобильные дилеры».
В целом остатков таких машин нет, сообщили в ассоциации, отвечая на соответствующий вопрос. Из этого следует, что запасы автомобилей уже раскупили. АвтоВАЗ между тем окончательно исключил Lada Xray из модельного ряда, поскольку этой версии нет в перечне доступных к продаже.
Производитель отказался от сборки Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов. При этом проблем с обслуживанием автомобилей этой модели у их владельцев не будет, заверили в компании. Гарантийный и постгарантийный сервис будет оказываться, несмотря на снятие машины с конвейера. Сейчас на площадке выпускаются четыре семейства автомобилей: Vesta, Largus, Granta и Niva.