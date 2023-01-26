Российские дилеры практически полностью распродали автомобили Lada Xray

Производитель отказался от сборки Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов. При этом проблем с обслуживанием автомобилей этой модели у их владельцев не будет, заверили в компании. Гарантийный и постгарантийный сервис будет оказываться, несмотря на снятие машины с конвейера. Сейчас на площадке выпускаются четыре семейства автомобилей: Vesta, Largus, Granta и Niva.