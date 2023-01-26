С петербургских коммунальщиков требуют полмиллиона рублей за падение пенсионерки на гололеде

В Петербурге прокуратура обратилась в суд с целью добиться компенсации для 65-летней пенсионерки. Надзорный орган считает, что женщина пострадала по вине АО «Автопарк № 7 Спецтранс».
В конце декабря прошлого года жительница города упала на льду на проспекте Энергетиков. Она получила несколько травм. Проверка показала, что очисткой территории на том участке обязана заниматься указанная выше организация.
Сейчас в суде находится иск, согласно которому компания должна заплатить пострадавшей 500 тысяч рублей.
Отметим, что нынешней зимой в Петербурге граждане часто страдают из-за падений на льду. Жители города неоднократно просили команду губернатора Александра Беглова организовать качественную очистку улиц от наледи, но реальных шагов пока не сделано.