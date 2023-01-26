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«Параноидальный бред»: Медведев усомнился в стабильном психологическом состоянии Зеленского

Политика
«Параноидальный бред»: Медведев усомнился в стабильном психологическом состоянии Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский страдает от настоящей психологической проблемы. К такому выводу пришел заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Речь идет о том, что зависимая от НАТО и коллективного Запада «опереточная фигурка в зеленой засаленной футболке» выступает с громкими антироссийскими заявлениями. При этом самого себя Зеленский представляет «закаленным в сражениях полководцем».

«И такая мантра каждый белый день. И каждую больничную ночь. Вполне вероятно, что галлюцинирующее существо в зеленой майке уже верит в свой параноидальный бред», — предположил Медведев в личном Telegram-канале.

Зампред российского Совбеза заметил, что подобным выпадам всячески содействуют «навещающие больного» западные лидеры. В заключение Медведев признался, что видит в Зеленском Моську из запрещенного на Украине произведения публициста Ивана Крылова.
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