Более сотни видов разрешений для бизнеса продлили в России до конца года

Кабмин РФ с целью поддержки бизнеса и упрощения административных процедур продлил с 1 января и до конца 2023 года действующие разрешения организаций из отдельных сфер. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь идет о транспорте, экологии, промышленной безопасности, связи, телерадиовещания, оборота ветеринарных препаратов и кормовых добавок. В целом принятое решение затрагивает свыше сотни видов разрешений.
Аналогичный порядок распространяется в том числе на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, указал глава кабмина.
Тем временем в Свердловской области стартовала заявочная кампания на участие в национальной премии «Бизнес-Успех». Она состоится 3 февраля, передает «ФедералПресс».