Автор Telegram-канала Astra Militarum рассказывает о параллелях между Великой Отечественной войной и спецоперацией на Украине.
Через две недели после того как Соледар был освобожден силами ЧВК «Вагнер», в ВСУ и на Западе наконец признали, что потеряли контроль над городом. Представитель украинской армии в красках описал для СМИ «героическую оборону», однако не стал рассказывать об огромных потерях ВСУ и катастрофических последствиях для украинской линии фронта в Донбассе.
Однако Россия освобождает Соледар не в первый раз — нынешние бои в районе Соледара и Артемовска, переименованного киевской властью в Бахмут, — это еще одно отражение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад на этих землях разворачивались трагические и судьбоносные события, которые предопределили крах военной машины Третьего Рейха и освобождение всей Украины от нацистских сил.
Автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает о последних новостях из Соледара и Бахмута, а также вспоминает о событиях Харьковской и Донбасской операций в феврале-сентябре 1943 года.
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