«ФАН повсюду»: как освобождали Соледар в 1943 и 2023 годах

Через две недели после того как Соледар был освобожден силами ЧВК «Вагнер», в ВСУ и на Западе наконец признали, что потеряли контроль над городом. Представитель украинской армии в красках описал для СМИ «героическую оборону», однако не стал рассказывать об огромных потерях ВСУ и катастрофических последствиях для украинской линии фронта в Донбассе.