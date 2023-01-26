«Я сделал исключение»: Пригожин отчитал Стрелкова за капризы после приглашения в ЧВК «Вагнер»

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) начал капризничать и требовать личной встречи после приглашения в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание «Правда.ру» обратило внимание на ответ Стрелкова на предложение бизнесмена вступить в ряды частной военной компании. Он рассчитывает получить это приглашение в более «серьезной» манере, а не посредством соцсетей. Стрелков также возмутился тем, что полевой командир ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос выступил с обвинениями в его адрес.
Евгений Пригожин напомнил, что все кандидаты на вступление в ЧВК «Вагнер» узнают о наборе либо из рекламы, либо через «сарафанное радио».
«Никого лично в ЧВК «Вагнер» мы не приглашаем. Я сделал исключение и пригласил явиться в Луганск Стрелкова Игоря Ивановича. Теперь он начинает капризничать и хочет моей личной встречи с ним», — сообщил бизнесмен.
Предприниматель отметил, что Герой России Андрей Трошев будет ответственным по вопросу приема Стрелкова в ЧВК «Вагнер». Он найдет время для встречи с бывшим министром, а его номер телефона Стрелкову передадут лично.
«Если вам требуется какая-то бумажка, мы вам ее пришлем. Но если вы тупо приссали и даете заднюю, то просьба в дальнейшем не беспокоить и дать нам спокойно работать. Относительно человека в маске – Лотоса, его зовут Антон Олегович Елизаров. Он Герой России, ЛНР и ДНР», — заключил бизнесмен.
Пригожин ранее пригласил Стрелкова на фронт после его слов о ЧВК «Вагнер». По словам предпринимателя, высокую должность бывшему министру никто предложить не сможет, но ему уже пора переходить от слов к делу.