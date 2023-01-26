«Я сделал исключение»: Пригожин отчитал Стрелкова за капризы после приглашения в ЧВК «Вагнер»

Издание «Правда.ру» обратило внимание на ответ Стрелкова на предложение бизнесмена вступить в ряды частной военной компании. Он рассчитывает получить это приглашение в более «серьезной» манере, а не посредством соцсетей. Стрелков также возмутился тем, что полевой командир ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос выступил с обвинениями в его адрес.