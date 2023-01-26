БЕЗФИЛЬТРОВ с Ириной Чечеткиной: «Запад раздирает Украину на части»

Гостья выпуска рассказала, что активная жизненная позиция была свойственна ей с малых лет. Ирина Чечеткина была октябренком, пионеркой и комсомольским лидером. Можно сказать, что чувство гордости за свою страну и любви к родине росло вместе с самой героиней программы. Поэтому ситуация на Украине особенно глубоко ранит Ирину. Педагог, журналист и историк рассказала, как приезжала в Киев еще в советские годы, и уже тогда сталкивалась с агрессией на национальной почве. Заявление украинского таксиста о том, что он ненавидит русских, неприятно и сильно удивило тогда еще совсем юную, открытую и дружелюбную Ирину. Можно представить, что почувствовала патриотка, когда уже много позже она услышала от собственной родни в узком семейном кругу обозленное «за Россию пить не буду!».