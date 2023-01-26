Житель Подмосковья во время застолья убил бывшую супругу чайником и ножом

Правоохранители раскрыли убийство в Подмосковье. По подозрению в расправе над женщиной задержан ее 45-летний бывший муж, сообщили в региональном СУ СКР.
На допросе фигурант заявил, что расправился с потерпевшей в конце декабря. Он пришел к ней домой и поссорился во время распития спиртного. В ярости подозреваемый схватил чайник и нанес бывшей жене удар по голове. Затем он добил ее ножом. Мужчина отнес труп на балкон и скрылся.
С собой он забрал телефон жертвы и от имени матери писал сообщения совместной дочери.