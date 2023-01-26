Житель Подмосковья во время застолья убил бывшую супругу чайником и ножом

На допросе фигурант заявил, что расправился с потерпевшей в конце декабря. Он пришел к ней домой и поссорился во время распития спиртного. В ярости подозреваемый схватил чайник и нанес бывшей жене удар по голове. Затем он добил ее ножом. Мужчина отнес труп на балкон и скрылся.