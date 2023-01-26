Юрист Карабанов рассказал, какое наказание ждет Слепакова за песню о солдатах ВС РФ

Он понадеялся, что органы правопорядка примут верное решение в ситуации со Слепаковым. По его мнению, Россия живет в специфическое время и сейчас стране больше всего нужна сплоченность, поэтому нужно бороться и с внутренними врагами, сообщает портал «360».