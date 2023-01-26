Юрист Карабанов рассказал, какое наказание ждет Слепакова за песню о солдатах ВС РФ

Юрист Александр Карабанов рассказал, какое наказание ждет юмориста Семена Слепакова после исполнения его песни «Колыбельная» о погибших солдатах ВС РФ.
Карабанов отметил, что сама песня явно несет в себе сарказм в отношении погибших в ходе спецоперации. Сотрудники Следственного комитета РФ должны восстановить социальную справедливость. По словам юриста, Слепакову может грозить четыре года лишения свободы.
«Также Минюст вправе признать его иноагентом в случае, если докажут наличие финансирования из-за рубежа или действия не в интересах России», — добавил Карабанов.
Он понадеялся, что органы правопорядка примут верное решение в ситуации со Слепаковым. По его мнению, Россия живет в специфическое время и сейчас стране больше всего нужна сплоченность, поэтому нужно бороться и с внутренними врагами, сообщает портал «360».