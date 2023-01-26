ИА «Новороссия» привело хронику ракетного удара по инфраструктуре Украины

После утешительной для Украины информации о поставке танков последовал новый сокрушительный удар ракетами ВС России по объектам инфраструктуры. Ракеты и ударные беспилотники летят в сторону всех регионов Украины.
Информационное агентство «Новороссия» провело репортаж о поражении украинских инфраструктурных объектов в результате ударов российских войск. Вот так выглядит хроника атаки:
9:14 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
9:22 Появились сообщения о взрывах в Николаевской области
10:04 Дым в Одессе и Киеве после прилета ракет
10:43 По всей Украине после начала ракетной атаки начались задержки поездов из-за обесточивания некоторых участков дороги
11:05 Сильный взрыв в Киеве
11:19 Взрывы в Запорожской области
11:39 В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта энергетической инфраструктуры
11:59 В Одессе после прилета по энергетическим объектам начали пропадать свет и вода
12:52 Уже шесть поездов задерживаются из-за ракетной атаки
13:07 Начались отбои воздушной тревоги на Украине
По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Германа Галущенко, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях.