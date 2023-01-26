ИА «Новороссия» привело хронику ракетного удара по инфраструктуре Украины

9:14 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

9:22 Появились сообщения о взрывах в Николаевской области

10:04 Дым в Одессе и Киеве после прилета ракет

10:43 По всей Украине после начала ракетной атаки начались задержки поездов из-за обесточивания некоторых участков дороги

11:05 Сильный взрыв в Киеве

11:19 Взрывы в Запорожской области

11:39 В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта энергетической инфраструктуры

11:59 В Одессе после прилета по энергетическим объектам начали пропадать свет и вода

12:52 Уже шесть поездов задерживаются из-за ракетной атаки

13:07 Начались отбои воздушной тревоги на Украине