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Washington Post: США не стали наказывать Саудовскую Аравию из-за нефти

Политика
Washington Post: США не стали наказывать Саудовскую Аравию из-за нефти

США не смогли наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти, несмотря на все официальные заявления Вашингтона. Об этом говорится в статье обозревателя The Washington Post Мисси Райан.

По словам журналистки, американский конгресс только планирует принять меры, которые будут направлены на ограничение сотрудничества стран в военной сфере. В то же время на другие шаги Белый дом не решился, поскольку Эр-Рияд имеет большое значение в мусульманском мире.

«Наша совместная работа не делается в качестве одолжения Саудовской Аравии; если посмотреть на фактическое сотрудничество, в котором участвуют Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, то оно отвечает интересам США», — передает эксперт слова одного из американских чиновников.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия сорвала сделку с США по увеличению добычи нефти в пользу России.
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