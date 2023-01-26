Продажу лекарств через ФАПы планируют организовать в Псковской области

Вице-губернатор отметила, что процедура непростая, но правительство не собирается отказываться от своих планов. Она также добавила, что в 209 ФАПах есть интернет, а это необходимое условие для торговли лекарственными препаратами. Планируется, что до конца года не менее чем в 150 ФАПах Псковской области можно будет приобрести лекарства.