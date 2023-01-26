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Продажу лекарств через ФАПы планируют организовать в Псковской области

Общество

До конца года планируется организовать продажу лекарств в 150 ФАПах Псковской области. Об этом рассказала первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова в рамках Парламентского часа.

Продажу лекарств через ФАПы планируют организовать в Псковской области

Она сообщила, что, согласно реестру, в области функционирует 386 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов). 191 из них имеют действующего медицинского работника, передает «Псковское агентство информации». В бюджете региона запланировано 5 миллионов рублей на покупку оборудования для продажи лекарств.

Вице-губернатор отметила, что процедура непростая, но правительство не собирается отказываться от своих планов. Она также добавила, что в 209 ФАПах есть интернет, а это необходимое условие для торговли лекарственными препаратами. Планируется, что до конца года не менее чем в 150 ФАПах Псковской области можно будет приобрести лекарства.
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