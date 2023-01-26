Отказывающегося учить мову попугая выставили на продажу на украинском «Авито»

Парламент страны в апреле принял окончательное решение «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает тотальный запрет на использование русского во всех публичных сферах, кроме общения в быту. Видимо, автор объявления решил, что исключение на попугаев не распространяется.