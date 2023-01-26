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Отказывающегося учить мову попугая выставили на продажу на украинском «Авито»

Общество
Отказывающегося учить мову попугая выставили на продажу на украинском «Авито»

Житель Украины выставил объявление на интернет-сервисе «Авито», в котором предложил на продажу попугая, отказывающегося говорить на мове.

Согласно публикации, хозяин готов отдать птицу даром. В качестве причины он назвал нежелание попугая учить мову. В описании лота также указано, что животное говорит исключительно на русском языке.

«Все время вылезает из клетки и оставляет свое дерьмо повсюду. Постоянно п*** (говорит) на мове оккупантов, украинский язык не учит принципиально. Клетка и корм есть», — указано в объявлении.

Парламент страны в апреле принял окончательное решение «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает тотальный запрет на использование русского во всех публичных сферах, кроме общения в быту. Видимо, автор объявления решил, что исключение на попугаев не распространяется.
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