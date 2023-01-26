Политолог Саймс: ВС РФ усилили свои военные возможности с момента начала СВО

Надежды представителей киевского режима и стран НАТО на то, что поставки западного оружия помогут провести ВСУ успешный блицкриг являются нереалистичными. Об этом заявил американский политолог Дмитрий Саймс, сообщает «Экономика Сегодня».
По словам политолога, ВС РФ сделали выводы из проведения первого этапа спецоперации и устранили все недочеты. Даже в США вынуждены признать усиление военных возможностей российской армии.
«Американские военные, аналитики, разведывательные органы говорят о том, как укрепилась и как многому научилась российская армия», — сказал Саймс.
Однако заявления о вероятности проведения успешного блицкрига против России несут большую опасность, так как прямое противостояние стран, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами, должно быть исключено из-за риска опасных случайностей, считает политолог.
Дмитрий Саймс выразил надежду, что у администрации президента Джо Байдена существует понимание того, до каких пределов США могут дойти в своих провокациях против России.