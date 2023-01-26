Ирина Роднина назвала провокацией заявление МОК по допуску россиян к стартам

Десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала заявление МОК по допуску российских спортсменов к международным турнирам.
Новое заявление МОК по допуску российских спортсменов к участию в международных турнирах является провокацией, убеждена Ирина Роднина. Соответствующее мнение депутат Госдумы озвучила в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Это провокация, и мы на нее не пойдем. Понимаю, больно. Спортсмены переживают, потому что жизнь атлета коротка, но сейчас не тот случай, когда мы можем идти на какие‑то уступки», — подчеркнула Роднина.
Накануне МОК объявил, что рассмотрит вопрос допуска к участию в международных турнирах спортсменов из РФ, которые не поддерживают специальную военную операцию ВС РФ на Украине. В комитете подчеркнули, что всем россиянам предстоит пройти проверку на допинг.