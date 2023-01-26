Ирина Роднина назвала провокацией заявление МОК по допуску россиян к стартам

Накануне МОК объявил, что рассмотрит вопрос допуска к участию в международных турнирах спортсменов из РФ, которые не поддерживают специальную военную операцию ВС РФ на Украине. В комитете подчеркнули, что всем россиянам предстоит пройти проверку на допинг.