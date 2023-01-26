Волгоградский ветеран ВОВ поделился воспоминаниями о деблокировании Ленинграда

Ветеран Великой Отечественной войны из Волгограда, защитник Северной столицы России Олег Соболев в канун годовщины снятия блокады Ленинграда рассказал, почему нельзя было сдавать город фашистам.
По словам ветерана, в настоящее время молодежь мало знает про блокаду Ленинграда, пишет сетевое издание «РИАЦ». Отсюда появляются такие утверждения, будто в том, что рабочему выдавали хлеба 250 грамм, а иждивенцу 125 грамм ничего страшного нет. Хлеб есть вообще не обязательно.
Однако, говорящие подобное, не понимают, что у блокадников не было полноценных приемов пищи, а запасы организма были истощены, заметил фронтовик. Из-за блокады и мирные жители, и солдаты превратились в дистрофиков, пояснил пенсионер.
Кроме того, старый солдат отметил, что сегодня некоторые удивляются стойкости оборонявших город ленинградцев, сетуя на принесенные жертвы во имя победы, будто сдав город немцам, смогли бы избежать больших потерь среди мирного населения. Сегодня известно, что Ленинград потерял 640 000 горожан от голода, напомнил Соболев. Однако сам Гитлер заявлял о намерении полностью стереть город с лица земли, что бы и произошло при сдаче его врагу, подчеркнул ветеран.