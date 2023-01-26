Волгоградский ветеран ВОВ поделился воспоминаниями о деблокировании Ленинграда

Кроме того, старый солдат отметил, что сегодня некоторые удивляются стойкости оборонявших город ленинградцев, сетуя на принесенные жертвы во имя победы, будто сдав город немцам, смогли бы избежать больших потерь среди мирного населения. Сегодня известно, что Ленинград потерял 640 000 горожан от голода, напомнил Соболев. Однако сам Гитлер заявлял о намерении полностью стереть город с лица земли, что бы и произошло при сдаче его врагу, подчеркнул ветеран.