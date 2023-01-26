Профессор Варшавская объяснила, почему в России мужчины зарабатывают больше женщин

Не так давно в Госдуме сообщили о том, что разница в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 28%, при чем не в пользу последних. В беседе с ФАН доктор экономических наук, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская объяснила, почему в России мужчины зарабатывают больше женщин, с чем это связано и есть ли предпосылки для сокращения разницы.