Профессор Варшавская объяснила, почему в России мужчины зарабатывают больше женщин

Не так давно в Госдуме сообщили о том, что разница в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 28%, при чем не в пользу последних. В беседе с ФАН доктор экономических наук, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская объяснила, почему в России мужчины зарабатывают больше женщин, с чем это связано и есть ли предпосылки для сокращения разницы.
Так, по мнению эксперта, разрыв в зарплатах мужчин и женщин достаточно устойчив и на это влияет ряд факторов.
«Во-первых, отраслевая и профессиональная структура занятости мужчин и женщин. Мужчины традиционно сконцентрированы в высокооплачиваемых в отраслях и профессиях: ТЭК, добывающая промышленность, транспорт», — отметила доктор экономических наук.
Кроме того, по словам собеседника ФАН, женщины в большей степени работают там, где заработная плата ниже — образование, здравоохранение, культура. Другой фактор — фактическая продолжительность рабочего времени у женщин меньше, чем у мужчин.
«Женщины чаще работают неполный рабочий день, реже трудятся сверхурочно, соответственно, у них ниже среднемесячная зарплата», — отметила Елена Варшавская.
В тоже время, по словам эксперта, в России женщины более образованы, чем мужчины. Доля лиц с высшим образованием среди женщин выше, чем среди мужчин, что сокращает разрыв в заработках. Она также добавила, что для сокращения разрыва в зарплатах нужны не льготы и преференции, необходимо создание для женщин возможностей нормально сочетать роли работника, мамы, хозяйки дома.
«Это особенно важно на начальных этапах карьеры. Развитие системы детских дошкольных учреждений, в том числе для детей ясельного возраста — это меры для сокращения разрыва в зарплатах. Необходима организованная система помощи мамам — няни, детские комнаты на территории работодателя. Чтобы это было не просто как «камера хранения» для ребенка, а полноценная система учреждений и сервисов», — отметила Варшавская.
Также специалист обратила внимание, что вопрос разницы оплаты труда уходит глубоко в традиции и представления о роли женщины и мужчины, не только в экономике, но и в социуме.
«Даже взять реализацию права на отпуск по уходу за ребенком. Случаи ухода в отпуск отцов у нас крайне редки. Чем быстрее сложится осознание того, что воспитание и присмотр за детьми — это ответственность обоих родителей, тем быстрее будет выравниваться ситуация с оплатой труда. Или выбор специальностей. Исследования показывают, что девочки отказываются от выбора специальностей STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), то есть инженерно-технических профессий еще в средних и даже начальных классах школы, потому что в общественном мнении — это «мужские профессии». Постепенно эти установки меняются, но меняются довольно медленно» — резюмировала эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от подчиненных добиться реального роста зарплат для россиян. Такое заявление он сделал во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.