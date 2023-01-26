Италия планирует отправить в Ливию специальную миссию по делам миграции

Рим, 26 января. Власти Италии намерены отправить в Ливию специальную миссию, в компетенцию которой входят вопросы миграции. Об этом в интервью местным СМИ сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, не уточнив деталей данного мероприятия.
«Сегодня у меня состоялся предварительный разговор с моим шведским коллегой, чья страна в настоящее время председательствует в Европейском союзе. Диалог показал хорошие перспективы. Обсуждения все больше смещаются в сторону реализма и принятия плана действий, который мог бы стать более эффективным в укреплении внешней политики ЕС в отношении миграции», — рассказал Пьянтедози журналистам в кулуарах открытия учебного года в Высшем институте пожарных в Риме.
Он выразил надежду, что временное руководство ЕС в лице Швеции составит грамотную стратегию касательно вопроса нелегалов в Северной Африке. Стоит отметить, что глава МВД в ближайшие дни отправится в Триполи в составе правительственной делегации, возглавляемой премьером Джорджей Мелони. На повестке двусторонних встреч — проблема миграции и нефтегазовые файлы.
В частности, Рим намерен заключить с североафриканским государством новый контракт в сфере добычи газа. Ранее председатель утвержденного парламентом ливийского кабмина Фатхи Башага заявил, что данный шаг может привести к ухудшению отношений между двумя странами, так как предусматривает сокращение доли Национальной нефтяной корпорации (ННК) в инвестиционном проекте.