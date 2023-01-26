Италия планирует отправить в Ливию специальную миссию по делам миграции

Он выразил надежду, что временное руководство ЕС в лице Швеции составит грамотную стратегию касательно вопроса нелегалов в Северной Африке. Стоит отметить, что глава МВД в ближайшие дни отправится в Триполи в составе правительственной делегации, возглавляемой премьером Джорджей Мелони. На повестке двусторонних встреч — проблема миграции и нефтегазовые файлы.