Сергей Соседов предложил запретить концерты Слепакова и вырезать комика из всех программ

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов высказался о комике Семене Слепакове, который поглумился над гибнущими солдатами и их матерями. Журналист считает, что нужно запретить концерты шоумена в России и вырезать артиста из всех передач на телевидении.
Сбежавший в Израиль Слепаков выложил в Сети свою песню «Колыбельная». В ней он поет от лица матери, один сын которой погиб в СВО, а второй, айтишник, сбежал в Европу.
Комментируя выходку комика, Соседов признался, что вообще не знает, кто такой Слепаков, хотя слышал о нем. По словам критика, он не знаком ни с песнями, ни с шутками комика и даже не собирается искать информацию о нем.
«А все, кто глумится над российскими солдатами и их матерями, должны нести ответственность по закону. Сейчас законы такие приняты», — цитирует телеведущего Общественная Служба Новостей.
По мнению Соседова, подобных деятелей нельзя показывать по ТВ, поэтому нужно убирать их из всех программ. Гастрольная деятельность таких артистов в России тоже должна быть под запретом, считает музыкальный критик.
Напомним, Слепакову может грозить уголовное дело из-за скандальной песни. Следственный комитет попросили проверить композицию комика на публичную дискредитацию ВС РФ.