Мишустин рассказал о порядке установления прожиточного минимума в новых регионах РФ

Кабинет министров изучил и иные вопросы, направленные на внедрение российской системы соцзащиты в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Например, общероссийские меры распространятся и на льготные категории граждан, в том числе на людей с ограничениями по здоровью.