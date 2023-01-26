Мишустин рассказал о порядке установления прожиточного минимума в новых регионах РФ

Кабмин РФ разработал законопроект об особом порядке установления среднего прожиточного минимума на новых территориях страны. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, Президент России Владимир Путин поручил обеспечить комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство новых регионов государства.
Кабинет министров изучил и иные вопросы, направленные на внедрение российской системы соцзащиты в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Например, общероссийские меры распространятся и на льготные категории граждан, в том числе на людей с ограничениями по здоровью.