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Мишустин рассказал о порядке установления прожиточного минимума в новых регионах РФ

Экономика
Мишустин рассказал о порядке установления прожиточного минимума в новых регионах РФ

Кабмин РФ разработал законопроект об особом порядке установления среднего прожиточного минимума на новых территориях страны. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, Президент России Владимир Путин поручил обеспечить комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство новых регионов государства.

Кабинет министров изучил и иные вопросы, направленные на внедрение российской системы соцзащиты в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Например, общероссийские меры распространятся и на льготные категории граждан, в том числе на людей с ограничениями по здоровью.
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