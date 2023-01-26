Ливийский премьер Фатхи Башага предупредил об опасности сделки между Триполи и итальянской Eni

Стоит отметить, что ПНЕ уже не в первый раз заключает нефтегазовые соглашения, противоречащие установленным в Ливии законам. В сентябре прошлого года, в частности, кабмин Дбейбы подписал меморандум о взаимопонимании с Турцией, предусматривающий совместную разведку в спорных морских зонах. Данные действия вызвали широкое осуждения как со стороны местного населения, так и в международном сообществе.