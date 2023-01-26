Ливийский премьер Фатхи Башага предупредил об опасности сделки между Триполи и итальянской Eni

Бенгази, 26 января. Власти Италии ставят под угрозу установившиеся дружественные отношения с Ливией. Так премьер-министр утвержденного парламентом Правительства национальной стабильности (ПНСт) Ливии Фатхи Башага прокомментировал намерение нефтегазовой компании Eni подписать новый инвестиционный контракт с Триполи.
По информации местных СМИ, глава итальянского кабмина Джорджа Мелони намерена в ближайшие дни посетить североафриканское государство. Главной целью визита является заключение сделки по добыче газа между компанией Eni и Национальной нефтяной корпорацией Ливии (ННК).
Планы итальянского энергетического гиганта вложить около 8 миллиардов долларов в газовый сектор Ливии появились после подписания нескольких контрактов с Алжиром во время недавнего визита Мелони в эту страну. Глава ННК Фархат бин Кадара на днях сообщил, что Триполи в ближайшие дни заключит новую сделку с Eni, нацеленную на разработку двух месторождений газа в Средиземном море.
Со своей стороны, Фатхи Башага в преддверии визита итальянского премьера в столицу Триполи предостерег утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой от подписания какого-либо соглашения. По словам премьера ПНСт, новый контракт предусматривает увеличение доли Eni в проекте за счет сокращения акций ННК.
«Оппортунистические действия итальянского правительства выходят за рамки высших ливийских интересов и ставят под угрозу хорошие отношения между двумя странами», — отметил Башага в своем заявлении.
Он напомнил о том, что большинство арабских государств бойкотировало недавнее заседание глав МИД ЛАГ, организованное правительством Дбейбы в Триполи. Это подтверждает их отказ признавать законность ПНЕ, срок полномочий которого истек более года назад.
«Уходящее правительство не имеет права подписывать какие-либо соглашения или меморандумы о взаимопонимании. Оно изначально обладало такими полномочиями в соответствии со статьей 10 Политического соглашения, достигнутого под эгидой ООН в Женеве», — добавил Фатхи Башага.
Стоит отметить, что ПНЕ уже не в первый раз заключает нефтегазовые соглашения, противоречащие установленным в Ливии законам. В сентябре прошлого года, в частности, кабмин Дбейбы подписал меморандум о взаимопонимании с Турцией, предусматривающий совместную разведку в спорных морских зонах. Данные действия вызвали широкое осуждения как со стороны местного населения, так и в международном сообществе.