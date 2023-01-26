Жители уральского села делят оставшихся без матери детей

Сейчас дети, мать которых убил их же отец, как стало известно E1.RU,находятся в Центре социальной помощи семье и детям «Гименей». Их отца задержали по обвинению в убийстве, поэтому позаботиться о них намерена бабушка (мама обвиненного в убийстве отца детей). Между тем жители села уже собирают подписи против того, чтобы ей позволили официально оформить опекунство, сообщает u-f.ru.