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Жители уральского села делят оставшихся без матери детей

Общество
Жители уральского села делят оставшихся без матери детей

В уральском селе Коптелово разворачивается битва за право заботиться о четверых детях, мать которых погибла.

Сейчас дети, мать которых убил их же отец, как стало известно E1.RU,находятся в Центре социальной помощи семье и детям «Гименей». Их отца задержали по обвинению в убийстве, поэтому позаботиться о них намерена бабушка (мама обвиненного в убийстве отца детей). Между тем жители села уже собирают подписи против того, чтобы ей позволили официально оформить опекунство, сообщает u-f.ru.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, подобная инициатива граждан неуместна, так как правам детей ничего не угрожает, любые их родственники могут их навещать. Как считает Мороков, нет ничего хуже, чем дележ детей.
свердловская область село дети
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