Жители уральского села делят оставшихся без матери детей

В уральском селе Коптелово разворачивается битва за право заботиться о четверых детях, мать которых погибла.
Сейчас дети, мать которых убил их же отец, как стало известно E1.RU,находятся в Центре социальной помощи семье и детям «Гименей». Их отца задержали по обвинению в убийстве, поэтому позаботиться о них намерена бабушка (мама обвиненного в убийстве отца детей). Между тем жители села уже собирают подписи против того, чтобы ей позволили официально оформить опекунство, сообщает u-f.ru.
По мнению уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, подобная инициатива граждан неуместна, так как правам детей ничего не угрожает, любые их родственники могут их навещать. Как считает Мороков, нет ничего хуже, чем дележ детей.