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Рекордная смертность зафиксирована в Финляндии

Общество
Рекордная смертность зафиксирована в Финляндии

Финляндия столкнулась с рекордной смертностью. Об этом сообщило статистическое ведомство северного государства.

В 2022 году в стране умерли 62 886 граждан. Этот показатель оказался самым высоким с 1940 годов, сообщает издание Tilastokeskus.

Наряду с этим в Финляндии появились на свет 44 933 ребенка. Однако такое количество новорожденных стало самым низким более чем за 150 лет.

По состоянию на конец декабря 2022 года численность населения Финляндии составляла 5 565 519 человек. Этот показатель вырос на 17 278 человек, но лишь за счет миграции, говорится в сообщении.
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