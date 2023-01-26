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Бассейн «Чайка» в подмосковном городе Пересвет ждет капитальный ремонт

Общество

На днях начался капитальный ремонт чаши бассейна в городе Пересвет Московской области. «Чайка» - единственный бассейн в Сергиево-Посадском городском округе с зоной для прыжков в воду, оборудованной трех- и пятиметровыми вышками.

Бассейн «Чайка» в подмосковном городе Пересвет ждет капитальный ремонт

Зданию бассейна уже 53 года и капитального ремонта он ждал давно, сообщает сетевое издание «ТВР24». Одна из главных проблем, сохраняющаяся много лет - плохая гидроизоляция чаши. Системы водоподготовки заросли накипью, оконные блоки устарели, был случай обрушения рамы. Первой задачей, стоящей перед рабочими, будет чистка всего старого и ветхого.

На встрече с главой Сергиево-Посадского округа Михаилом Токаревым начальник участка компании-подрядчика рассказал, что строителям предстоит полная перепланировка, замена фильтрующих элементов бассейна, капитальный ремонт чаши. Будут полностью переделаны кровля, фасад и окна. Работы планируется завершить к лету 2024 года.
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