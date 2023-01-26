Бассейн «Чайка» в подмосковном городе Пересвет ждет капитальный ремонт

Зданию бассейна уже 53 года и капитального ремонта он ждал давно, сообщает сетевое издание «ТВР24». Одна из главных проблем, сохраняющаяся много лет - плохая гидроизоляция чаши. Системы водоподготовки заросли накипью, оконные блоки устарели, был случай обрушения рамы. Первой задачей, стоящей перед рабочими, будет чистка всего старого и ветхого.