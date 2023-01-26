Взрыв бомбы в центральной части Нигерии унес жизни 27 фермеров

Абуджа, 26 января. Более 20 человек погибли при взрыве бомбы на границе нигерийских штатов Насарава и Бенуэ.
Представители местных правоохранительных органов сообщают, что инцидент унес жизни 27 фермеров и еще несколько десятков получили различные ранения. Кроме того, полицейские заявили, что число смертей может вырасти, так как многие получили серьезные травмы.
Также при взрыве погибли несколько голов крупного рогатого скота. Спецслужбы продолжают поисково-спасательную операцию, а специалисты-взрывотехники проводят расследование трагедии.
Ранее группа из 100 боевиков напала на несколько общин в центральной части Нигерии. Бандиты взяли штурмом полицейские КПП и убили десятки силовиков.
Позднее губернатор штата Нигер ввел комендантский час из-за высокой активности радикалов в регионе. Он ограничил передвижение в ночное время суток и призвал граждан не нарушать указ ради спасения их жизни.
Кроме того, около 12 сотрудников полиции погибли при неудачной контртеррористической операции в центральной части республики. Боевики устроили засаду силовикам и завладели их оружием.