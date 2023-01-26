МХТ имени Чехова заменил Назарова в спектакле «Лес» на более востребованного актера

Заменивший Назарова артист нарасхват в разных театрах. У Чонишвили много контрактов, в том числе с Театром Наций, Московским театром Олега Табакова и Театром на Таганке. Первый спектакль «Лес» с востребованным актером покажут на сцене МХТ 8 февраля.