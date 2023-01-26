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МХТ имени Чехова заменил Назарова в спектакле «Лес» на более востребованного актера

Общество
МХТ имени Чехова заменил Назарова в спектакле «Лес» на более востребованного актера

МХТ имени Чехова нашел замену уволенному актеру Дмитрию Назарову в спектакле «Лес». Вместо него в постановке будет играть более востребованный артист Сергей Чонишвили, сообщил источник ФАН.

Театр выгадал от увольнения Назарова, поскольку Чонишвили более интересен и известен в театральной среде. Он не числится в труппе МХТ имени Чехова и работает по договору.

Заменивший Назарова артист нарасхват в разных театрах. У Чонишвили много контрактов, в том числе с Театром Наций, Московским театром Олега Табакова и Театром на Таганке. Первый спектакль «Лес» с востребованным актером покажут на сцене МХТ 8 февраля.

Ранее Назаров лишился одной из главных ролей в новой экранизации «12 стульев». Он должен был сыграть в фильме Кису Воробьянинова.
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