МХТ имени Чехова заменил Назарова в спектакле «Лес» на более востребованного актера

МХТ имени Чехова нашел замену уволенному актеру Дмитрию Назарову в спектакле «Лес». Вместо него в постановке будет играть более востребованный артист Сергей Чонишвили, сообщил источник ФАН.
Театр выгадал от увольнения Назарова, поскольку Чонишвили более интересен и известен в театральной среде. Он не числится в труппе МХТ имени Чехова и работает по договору.
Заменивший Назарова артист нарасхват в разных театрах. У Чонишвили много контрактов, в том числе с Театром Наций, Московским театром Олега Табакова и Театром на Таганке. Первый спектакль «Лес» с востребованным актером покажут на сцене МХТ 8 февраля.
Ранее Назаров лишился одной из главных ролей в новой экранизации «12 стульев». Он должен был сыграть в фильме Кису Воробьянинова.