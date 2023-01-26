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Французский политик Филиппо: Макрон столкнулся с давлением из-за танков Leclerc для Украины

Политика
Французский политик Филиппо: Макрон столкнулся с давлением из-за танков Leclerc для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с давлением со стороны Запада по вопросу отправки танков Leclerc украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил французский политик Флориан Филиппо.

По словам руководителя движения «Патриоты», Париж выступает за мир и против эскалации конфликта, который может спровоцировать третью мировую войну. Поэтому французы должны надавить на своего президента, чтобы он не отправлял боевые машины Киеву.

«Судя по всему, на Макрона давят для того, чтобы он отправил наши танки Leclerc Зеленскому», — написал политик в Twitter.

Ранее сообщалось, что Макрон не стал исключать возможность отправки боевых французских танков Leclerc на Украину.
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