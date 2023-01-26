Актера Дмитрия Назарова заменят в экранизации «12 стульев»

Народного артиста России Дмитрия Назарова заменят в экранизации фильма «12 стульев». Сцены с актером, который должен был играть Кису Воробьянинова, переснимут.
Производство картины «12 стульев» остановилось в 2019 году. Режиссер Петр Зеленов успел провести всего несколько съемочных дней. Кинематографист считает себя патриотом своей страны, поэтому он рад, что критиковавшего Россию Назарова убрали из ленты.
«Мне плевать на то, что про меня будут говорить. Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять», — заявил Зеленов РИА Новости.
Режиссер признался, что никогда не смотрел YouTube-канал Назарова, поэтому был не в курсе, о чем рассказывает артист и они мило общались друг с другом. Зеленов отметил, что не ожидал такого удара от актера.