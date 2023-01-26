Восьмиклассник из Нижнего Новгорода скончался во сне после употребления наркотиков

В Нижнем Новгороде ученик восьмого класса умер во сне. Предварительно, к таким последствиям привело употребление наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По информации издания, в день трагедии школьник пригласил в гости подругу, которая была на год старше его. Вместе подростки курили электронные сигареты и приняли запрещенные вещества.
Впоследствии юноша скончался. Его приятельнице тоже стало плохо ночью, но медики успели спасти ее жизнь. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.