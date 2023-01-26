Политолог Светов: НАТО не победит на Украине, пока Россия остается сплоченной

Масс-медиа западных стран ежедневно хоронят Россию, утверждая, что у нее нет шансов выстоять против полусотни стран-участниц антироссийской коалиции во главе с США. Сравнивая военные бюджеты, экономические показатели, демографический потенциал, западные пропаганда заявляет, что Россия проигрывает альянсу. Однако почему при этом натовские военные, принимающие участие в боях на Донбассе на стороне ВСУ, отступают, объяснить не могут. Так же, как и то, что, несмотря на адские санкции, экономика России продолжает функционировать.