Политолог Светов: НАТО не победит на Украине, пока Россия остается сплоченной

Политолог и публицист Юрий Светов перечислил в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» несколько факторов, которые, по его мнению, дают уверенность в победе России в противостоянии с коллективным Западом и НАТО.
Масс-медиа западных стран ежедневно хоронят Россию, утверждая, что у нее нет шансов выстоять против полусотни стран-участниц антироссийской коалиции во главе с США. Сравнивая военные бюджеты, экономические показатели, демографический потенциал, западные пропаганда заявляет, что Россия проигрывает альянсу. Однако почему при этом натовские военные, принимающие участие в боях на Донбассе на стороне ВСУ, отступают, объяснить не могут. Так же, как и то, что, несмотря на адские санкции, экономика России продолжает функционировать.
Политолог и публицист Юрий Светов считает, что западные СМИ намеренно вводят в обман население Европы, чтобы там не началась паника, а причинами побед российских военных и общества в целом считает высокий профессионализм и сплоченность.
«Хорошо организованная команда может выиграть у команды, состоящей из сплошных звезд, вот мы как раз это и демонстрируем. Прошедший год показал, что наша экономика гораздо устойчивее, чем мы сами об этом думали, наша власть извлекла уроки из пандемии, многие научились действовать в экстремальных условиях, и, наконец, мы как общество, оказались более организованными, чем нам тоже казалось», - заявил Юрий Светов в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Слова западных пропагандистов об одиночном противостоянии России коалиции западных государств, по словам политолога, также преувеличены. Поддержку РФ в противостоянии с коллективным Западом оказывают члены БРИКС, многие государства Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Именно они, а также размеры России сводят на нет планы Запада устроить нам блокаду, отметил он.
Сравнивая положение в экономике России и западных стран, политолог обратил внимание на просчет, которые допустили западные элиты, начав войну с РФ. По его словам, вводимые Западом санкции ударили по его экономике, может быть, даже сильнее, чем по российской. И дальнейшая эскалация конфликта может привести к краху многих отраслей европейской и американской экономик, считает он.
«Все твердили, что мы представляем всего 2% мирового ВВП. Но оказалось, что без этих 2% прожить невозможно: энергоносители, уран, редкие металлы и многое другое, несмотря на военные действия и санкции, они продолжают покупать у нас. Вот сейчас Литва предлагает ввести санкции на российскую атомную промышленность, но что тогда будет с атомной энергетикой Франции и США, которые покупают у нас уран? Взаимосвязь оказывалась сильная, и наше значение намного выше, чем эти пресловутые 2%», - отметил Юрий Светов.
Справляются сейчас европейские страны с энергетическим кризисом только потому, что у них достаточно денег покупать втридорога газ у американцев и других стран. По мере ухудшения ситуации в экономике платежеспособность Европы будет снижаться и энергетический кризис будет нарастать, считает эксперт.
Поставки киевскому режиму наступательных вооружений, включающих американские и немецкие танки, систем ПВО и другое оружие, политолог считает пересечением Западом условных красных линий. По его мнению, это свидетельствует о том, что против российской армии начинают воевать натовские военные. Перерастание конфликта в открытое противостояние с НАТО, по мнению эксперта, приведет к изменению статуса СВО и задействованию ВС РФ новейших систем вооружения для подавления сил противника. В победе российского оружия политолог не сомневается.
«Пересмотр статуса СВО приведёт к тому, что мы начнем воевать по-другому. Помните, Владимир Путин когда-то сказал, что мы на Украине еще ничего не начинали, возможно, что скоро начнем. Наши военные за этот год многому научились: мы потери несли, где-то отступали, но уроки извлечены, а возможности нашей военной промышленности позволят нам отреагировать и на натовские самолёты, и на танки, и на пэтриоты», - заявил Юрий Светов.
Политолог убежден, что Россия выйдет победителем в противостоянии с коалицией западных государств, возглавляемых США. Залогом нашей победы, считает Юрий Светов, является внутренняя устойчивость российской экономики и общества, которая достигнута благодаря тому, что после развала СССР мы не только горевали о потерях, но и активно возрождали промышленный и военный потенциал страны.