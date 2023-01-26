Самарские врачи спасли полуторагодовалого ребенка с ожогами 35% тела

В Самаре врачи спасли полуторагодовалого малыша с ожогами 35% кожного покрова. У него были серьезно повреждены туловище и обе ноги.
Ребенок получил ожог кипятком, что является очень опасной травмой в таком возрасте, передает сетевое издание «КП-Самара». Он более полутора месяцев находился под наблюдением специалистов ожогового отделения Самарской городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова.
Малыш постоянно находился в палате интенсивной терапии. Лечили его с помощью раневых повязок. Перевязки делали под общим наркозом. Также в процессе лечения использовалась флюидизирующая кровать. На ней пациент как будто парит в воздухе. Благодаря этому существенно снижаются болевые ощущения.
Усилия врачей были не напрасными. Мальчик полностью поправился, все раны у него зажили самостоятельно. Юному пациенту не делали операции и не проводили пересадку кожи. Сейчас малыш чувствует себя хорошо и уже вернулся из больницы домой.