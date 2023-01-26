Поляки высмеяли заявление генерала Скшипчака о «танковом кулаке» Украины

Читатели wPolityce жестко раскритиковали польского генерала Вальдемара Скшипчака за слова о «танковом кулаке» ВСУ и высмеяли его надежды на рост боеспособности украинских националистов за счет западной военной помощи.
Ранее бывший командующего Сухопутными войсками ВС Польши Скшипчак заявил, что при наличии танков Abrams и Leopard украинская армия якобы сможет сформировать мощный бронированный кулак и нанести чувствительные удары по подразделениям ВС РФ. Аудитория wPolityce подняла на смех эти фантазии отставного военачальника.
«Вообще-то Abrams и Leopard нужны русским, чтобы получить технологии, необходимые для совершенствования собственных танков. Появление этих машин на Украине — подарок для России», — иронично отметил один из комментаторов.
Другой пользователь Сети напомнил Скшипчаку, что в украинской армии множество недалеких солдафонов и откровенных бандеровцев, а также насильно мобилизованных граждан, которые никогда не смогут грамотно обращаться со сложной бронетехникой западного производства.