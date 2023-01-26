Мишустин: пенсии в новых регионах с 1 марта будут назначаться по общероссийским нормам

Пенсионные пособия жителям новых регионов РФ с 1 марта 2023 года начнут назначаться согласно общероссийским нормам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, пенсии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и надбавки к ним будут индексироваться, как и по всей России. От своевременного выполнения этих обязательств напрямую зависит качество жизни граждан, и они должны четко исполняться в каждом регионе страны, указал он на правительственном заседании.
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав страны 5 октября 2022 года.