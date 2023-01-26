Епископ Евфимий объяснил значение Рождественских парламентских встреч в Госдуме

В Государственной Думе в рамках XXXI Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» прошли XI Рождественские парламентские встречи. В комментарии ФАН председатель Синодального Миссионерского Отдела Епископ Евфимий рассказал о пользе события.