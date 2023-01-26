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Епископ Евфимий объяснил значение Рождественских парламентских встреч в Госдуме

Общество
Епископ Евфимий объяснил значение Рождественских парламентских встреч в Госдуме

В Государственной Думе в рамках XXXI Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» прошли XI Рождественские парламентские встречи. В комментарии ФАН председатель Синодального Миссионерского Отдела Епископ Евфимий рассказал о пользе события.

По словам служителя церкви, Рождественские парламентские встречи необходимы для динамичного развития российского общества.

«В той ситуации, в которой мы оказались, совершенно очевидно, что одних усилий государства недостаточно для поступательного развития и движения вперед. Свидетельство тому документ, который был вчера подписан президентом РФ Владимиром Путиным — это новая версия основ культурной политики, где особое внимание уделяется деятельности религиозных организаций и в первую очередь Русской православной церкви (РПЦ) и иных традиционных конфессий России», — отметил епископ.

Он также добавил, что площадка, которую предоставляет Госдума РФ, дает возможность общения и обсуждения насущных вопросов между различными структурами власти.

«Можно только приветствовать такой тесный, конструктивный диалог, который сейчас ведется», — заключил епископ Евфимий.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что Духовенству Русской православной церкви необходимо мобилизовать своих прихожан для помощи участникам специальной военной операции.
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