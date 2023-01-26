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В Махачкале десять квартир вспыхнули из-за высокого давления газа

Происшествия
В Махачкале десять квартир вспыхнули из-за высокого давления газа

В Махачкале десять квартир оказались охвачены огнем из-за высокого давления газа. Медицинская помощь потребовалась двум гражданам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

Согласно данным ведомства, в четырех помещениях пламя потушили до прибытия спасателей. В остальных возгорание ликвидировали специалисты. Одного пострадавшего госпитализировали с ожогами. Еще один попал в больницу с отравлением угарным газом.

Подачу газа в эти и соседние здания приостановили. Прокуратура организовала проверку.

В Подмосковье обнаружили тела двух человек при тушении полыхающего дома, передает РИАМО.
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