В Махачкале десять квартир вспыхнули из-за высокого давления газа

В Махачкале десять квартир оказались охвачены огнем из-за высокого давления газа. Медицинская помощь потребовалась двум гражданам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.
Согласно данным ведомства, в четырех помещениях пламя потушили до прибытия спасателей. В остальных возгорание ликвидировали специалисты. Одного пострадавшего госпитализировали с ожогами. Еще один попал в больницу с отравлением угарным газом.
Подачу газа в эти и соседние здания приостановили. Прокуратура организовала проверку.
В Подмосковье обнаружили тела двух человек при тушении полыхающего дома, передает РИАМО.