Политолог Сатановский обвинил Запад в попытке переписать историю Освенцима за счет России

В беседе с изданием «ВЗГЛЯД» эксперт отметил, что Варшава не пригласила российских дипломатов на очередную годовщину освобождения Освенцима, поскольку поляки готовятся к войне с Москвой. Однако эту тему мало затрагивают не только западные, но и израильские СМИ, хотя это вопиющая ситуация.