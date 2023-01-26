Политолог Сатановский обвинил Запад в попытке переписать историю Освенцима за счет России

Потомки узников концентрационного лагеря Освенцим, вероятно, даже не догадываются о том, что творят политики Запада и Польши, пытаясь переписать историю, заявил политолог Евгений Сатановский.
В беседе с изданием «ВЗГЛЯД» эксперт отметил, что Варшава не пригласила российских дипломатов на очередную годовщину освобождения Освенцима, поскольку поляки готовятся к войне с Москвой. Однако эту тему мало затрагивают не только западные, но и израильские СМИ, хотя это вопиющая ситуация.
Сатановский напомнил, что российские власти будут реагировать на этот инцидент самым жестким образом, поскольку Польша не имеет права переписывать историю Великой Отечественной войны.
«Кроме того, переписывание производится именно за счет России, чтобы свести до нуля вину Запада и в Холокосте, и в пособничестве Гитлеру», — подчеркнул политолог.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Запад не сумеет стереть историю об ужасах нацизма.