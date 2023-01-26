ЧВК «Вагнер» отправила украинской стороне новую партию тел погибших солдат ВСУ

В настоящее время ЧВК «Вагнер» продолжают вести наступление на Бахмутском направлении, преодолевая ожесточенное сопротивление противника. Известно, что в результате успешных действий «вагнеровцев» украинские войска понесли тяжелые потери, а этот участок фронта получил прозвище «Бахмутская мясорубка». Однако Киев продолжает отправлять под Бахмут подкрепления. По оценкам специалистов тут находится порядка 30 тысяч солдат противника.