ЧВК «Вагнер» отправила украинской стороне новую партию тел погибших солдат ВСУ

Бойцы ЧВК «Вагнер» отправили украинской стороне новую партию тел погибших военнослужащих ВСУ. Видеозапись с грузовиками, которые везут гробы, оказалась в распоряжении РИА Новости.
Видео было передано в СМИ местными источниками, точное место и время съемки неизвестно. Гробы перевозят три грузовика с закрытым кузовом, которые медленно движутся по дороге в одном из населенных пунктов.
В гробах — военнослужащие ВСУ, ликвидированные ЧВК «Вагнер» в ходе ожесточенных боев на Бахмутском направлении, вероятнее всего в Соледаре.
В данном городе украинские войска оказались окружены в центральной части и по большей части уничтожены, поскольку отказались сдаваться. По словам петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют основателем ЧВК «Вагнер», только на улицах самого Соледара было обнаружено более 500 тел.
Предприниматель ранее лично посещал Соледар, чтобы увидеть ситуацию на фронте. Он обратил внимание на то, что с телами уничтоженных противников следует обращаться достойно и в нормальном виде вернуть на родину.
Командир штурмового подразделения с позывным Лотос сообщил, что для отправки всех тел потребуется порядка 20 грузовиков.
В настоящее время ЧВК «Вагнер» продолжают вести наступление на Бахмутском направлении, преодолевая ожесточенное сопротивление противника. Известно, что в результате успешных действий «вагнеровцев» украинские войска понесли тяжелые потери, а этот участок фронта получил прозвище «Бахмутская мясорубка». Однако Киев продолжает отправлять под Бахмут подкрепления. По оценкам специалистов тут находится порядка 30 тысяч солдат противника.