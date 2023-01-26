В музее-заповеднике «Куликово поля» появятся экспонаты для незрячих

Известно, что выставка будет интерактивно-образовательной и передвижной. На ней можно будет узнать все о сражении 1380 года. Для детей с ограничениями здоровья по зрению на выставке будут специальные экспонаты, которые можно будет взять в руки. Речь идет о копиях реликвий сражения, найденных археологами на Куликовом поле.