В музее-заповеднике «Куликово поля» появятся экспонаты для незрячих

В деревне Моховое (Куркинский район Тульской области) готовится к 650-летнему юбилею Куликовой битвы.
Музей-заповедник «Куликово поля», расположенный в деревне Моховое, подготовил выставочный проект «Куликовская битва. Детский взгляд». Жюри конкурса программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» признало проект победителем и выделило грант на его реализацию, сообщает «Вести-Тула».
Известно, что выставка будет интерактивно-образовательной и передвижной. На ней можно будет узнать все о сражении 1380 года. Для детей с ограничениями здоровья по зрению на выставке будут специальные экспонаты, которые можно будет взять в руки. Речь идет о копиях реликвий сражения, найденных археологами на Куликовом поле.