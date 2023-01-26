Владимир Жарихин: «Зеленский, видимо, сильно скучает без российских «калибров» в своей форточке»

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сначала поблагодарил западных союзников за решение об отправке Киеву «современных и очень нужных» танков. А затем заявил, что ВСУ также необходимы поставки самолетов, дальнобойных ракет и расширение сотрудничества со странами НАТО в артиллерии. «Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Нужно запустить поставки также дальнобойных ракет для Украины. МЫ должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. Это — наша мечта, и это задача, важная для всех нас», — заявил Зеленский в ежедневном видеообращении.