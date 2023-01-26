Владимир Жарихин: «Зеленский, видимо, сильно скучает без российских «калибров» в своей форточке»

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от Запада дальнобойные ракеты и боевые самолеты. Об этом он сообщил после того, как страны НАТО объявили о начале поставок Киеву современных танков. Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Жарихин
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сначала поблагодарил западных союзников за решение об отправке Киеву «современных и очень нужных» танков. А затем заявил, что ВСУ также необходимы поставки самолетов, дальнобойных ракет и расширение сотрудничества со странами НАТО в артиллерии. «Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Нужно запустить поставки также дальнобойных ракет для Украины. МЫ должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. Это — наша мечта, и это задача, важная для всех нас», — заявил Зеленский в ежедневном видеообращении.
Говоря о поставках танков, президент Украины назвал главной задачей «обеспечение их оперативности и объема, а также скорости обучения экипажей». Ранее о том, что Украина теперь будет настаивать на поставках истребителей четвертого поколения, таких как американские F-16, заявлял западным СМИ советник главы Минобороны страны Юрий Сак. «Если мы получим эти самолеты, то наши преимущества на поле боя будут просто огромными. Это не просто F-16. Самолеты четвертого поколения — это то, что нам нужно», — сообщал Сак.
Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Жарихин, сегодня Запад беспрепятственно преодолевает большинство «красных линий» в поставках Украине.
«Высказывая такие пожелания, Зеленский показывает, что он, видимо, сильно скучает без российских «калибров» в своей форточке. Думаю, что вскоре он их, видимо, дождется, — указал аналитик. — Да, в поставках западного оружия на Украину есть какие-то реальные технические ограничения. А есть такие, которые являются ограничениями скорее политического, а не военного характера. Если Запад от таких политических ограничений откажется, то ему стоит ожидать весьма достойного ответа со стороны России».
По его словам, это не обязательно должна быть «волна «Калибров», это может быть простой старший лейтенант ядерных сил РФ при соответствующей «кнопке».
«Мы видим, что сегодня Запад достаточно беспрепятственно преодолевает большинство «красных линий» в поставках Украине, которые еще недавно казались незыблемыми. Сначала это было «только оборонительное вооружение», потом начались поставки современных РСЗО и систем ПВО, теперь вот в ход пошли основные боевые танки… То есть, наши противники постоянно наглеют. Мы же, со своей стороны, сражаемся именно с Украиной, а не с теми странами, которые обеспечивают новейшим вооружением нашего врага. Мы же не можем начать прямое военное противостояние с НАТО! — сообщил Владимир Жарихин. — С другой стороны, российские военные могли бы взорвать мосты через Днепр, по которым это вооружение поставляется на восток. Или подорвать пару тоннелей, которые ведут из Польши на Западную Украину. Почему российские военные этого не делают, остается для многих огромной военно-политической загадкой. Причиной такого бездействия могут быть либо закулисные договоренности с Западом, либо некие остаточные иллюзии российской элиты о той красивой «сказке о сотрудничестве», которую нам втюхивали в последние десятилетия».
Следуя этой логике, мы можем дождаться момента, когда Запад действительно начнет поставки на Украину дальнобойных ракет, и эти ракеты посыплются прямо на головы тысячам россиян, считает аналитик.
«Такая опасность действительно существует. К сожалению, в огромной России не так много точек, в которых сконцентрировано население страны, а также ее военное и политическое руководство. Более того, многие важные военные объекты находятся вблизи от крупных российских городов. Впрочем, хочется верить, что у наших властей на этот счет должен быть некий секретный план. Но однозначно утверждать, что он действительно есть, я бы не решился», — заключил политолог Жарихин в беседе с ФАН.
Напомним, на заявление украинского президента Зеленского о том, что теперь Киев ожидает от НАТО поставок боевых самолетов и дальнобойных ракет, вскоре отреагировал французский политик Флориан Филиппо. Он назвал Зеленского «безумцем» и поинтересовался, чего же потребует президент Украины дальше — «Может быть, предоставить ему ядерный арсенал Запада?»
Ранее бывший премьер-министр Японии Иосиро Мори заявил, что вкладывать средства в Украину нецелесообразно. «Стоит ли вкладывать столько усилий в Украину? Ведь практически немыслимо, что Россия в итоге проиграет», — сообщил политик.