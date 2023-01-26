Филиппинец создает необычные скульптуры из столовых приборов без клея и сварки

Удивительные скульптуры из ложек и вилок создает филиппинец Дэнни Понс. Самобытный художник не использует в работе клей, гвозди или сварочный аппарат. При создании своих творений Дэнни Понс обходится простыми инструментами, не прибегая к помощи машин. В руках мастера привычные ложки и вилки превращаются в настоящие произведения искусства.
Благодаря своему таланту Дэнни обрел известность в Катаре. Свой путь художника он начал на родине, где делал более простые металлические изделия. В 2006 году Дэнни Понс переехал в Катар и начал активное осваивать искусство создания скульптур из металла. Художник признается, что вдохновением для него чаще всего служат журналы, телепрограммы и кино.
С тех пор Дэнни Понс создал уже 16 скульптур. Среди них, к примеру, теннисисты, мотоциклы и роботы — все из привычных нам вилок и ложек. Сейчас Дэнни работает над фигурой арабского скакуна. Лошадиная голова из столовых приборов почти готова.
«Меня часто спрашивают, не хочу ли я добавить тело, чтобы получилась целая лошадь в натуральную величину. Я-то не против, но это займет очень много времени, и у меня в мастерской пока не хватает места для этого», — пояснил Дэнни Понс.