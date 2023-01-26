Филиппинец создает необычные скульптуры из столовых приборов без клея и сварки

Благодаря своему таланту Дэнни обрел известность в Катаре. Свой путь художника он начал на родине, где делал более простые металлические изделия. В 2006 году Дэнни Понс переехал в Катар и начал активное осваивать искусство создания скульптур из металла. Художник признается, что вдохновением для него чаще всего служат журналы, телепрограммы и кино.