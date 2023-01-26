В Новороссийске учитель географии покупал у девятиклассника его обнаженные фото

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего учителя в Новороссийске. Преподаватель географии подозревается в педофилии, сообщил Telegram-канале Kub Mash.
Согласно неофициальной информации, извращенец приглашал девятиклассника в съемную квартиру. Там мужчина фотографировал юношу и платил за это. Между ними якобы произошла ссора, потому что школьник стал требовать больше денег.
Затем подросток начал пропускать занятия. В ходе разбирательства на педсовете сотрудница ПДН проверила телефон юноши и нашла переписку противозаконного содержания.