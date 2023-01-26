Школьница в Томской области оформила кредит и спряталась от коллекторов

Расспросив дочь, женщина узнала, что за 6 месяцев до этого она сделала два заказа в интернет-магазине. Не имея средств, школьница оформила покупки в кредит на платформе этого же онлайн-ресурса. Заполняя анкету, северчанка указала возраст не 14, а 18 лет, в результате чего заявка была одобрена. Юная заказчица приобрела товары на сумму свыше 40 000 рублей. А когда ей стали звонить коллекторы, после задержек с выплатами по кредиту, должница сменила сим-карту в телефоне.