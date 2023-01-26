Школьница в Томской области оформила кредит и спряталась от коллекторов

Девочка из города Северска Томской области втайне от матери оформила кредиты. Чтобы ей одобрили заявки, 14-летняя школьница прибавила себе возраст в интернет-анкете. После она сменила сим-карту и не погашала долг.
Как пишет сетевое издание «КП-Томск», мать девочки узнала о произошедшем после того, как вставила в мобильник старую сим-карту дочери и прочла сообщения с требованием расплатиться с долгом, иначе отправители грозились подать в суд.
Расспросив дочь, женщина узнала, что за 6 месяцев до этого она сделала два заказа в интернет-магазине. Не имея средств, школьница оформила покупки в кредит на платформе этого же онлайн-ресурса. Заполняя анкету, северчанка указала возраст не 14, а 18 лет, в результате чего заявка была одобрена. Юная заказчица приобрела товары на сумму свыше 40 000 рублей. А когда ей стали звонить коллекторы, после задержек с выплатами по кредиту, должница сменила сим-карту в телефоне.
К моменту, когда мать узнала про кредит, долг с процентами превысил 60 000 рублей. В итоге даме пришлось самой брать кредит в обычном банке, чтобы выплатить задолженность микрозаймовым организациям, через которые оформила заказы онлайн-площадка.