Раскрыт список любимых продуктов футболистов «Барселоны», игравших в 2014 году

Список продуктов, которые чаще всего заказывали в раздевалку футболисты «Барселоны», выступавшие за каталонский клуб в 2014 году, опубликовали на известном сайте Reddit. Выяснилось, что самые скромные запросы были у семикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. Аргентинский форвард просил заказывать ему только обычную сырную пиццу.