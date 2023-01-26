Раскрыт список любимых продуктов футболистов «Барселоны», игравших в 2014 году

Названы самые популярные блюда в раздевалке каталонской «Барселоны» в 2014 году.
Список продуктов, которые чаще всего заказывали в раздевалку футболисты «Барселоны», выступавшие за каталонский клуб в 2014 году, опубликовали на известном сайте Reddit. Выяснилось, что самые скромные запросы были у семикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. Аргентинский форвард просил заказывать ему только обычную сырную пиццу.
Голкипер Марк-Андре тер Штеген любил полакомиться суши. Уругвайский нападающий Луис Суарес предпочитал пиццу с ветчиной и сыром, а также салат цезарь. Его партнер по атаке Неймар заказывал такую же пиццу и фрукты. Кроме того, сразу нескольким игрокам «Барселоны», выступавшим в 2014 году, нравились сэндвичи с Нутеллой.